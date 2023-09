Il notebook definitivo di Samsung IN SCONTO

Samsung è un'azienda che, negli anni, grazie alla sua straordinaria versatilità e qualità è diventata un punto di riferimento per ogni campo e settore della tecnologia e dell'elettronica. L'offerta di oggi riguarda proprio Samsung e, in particolar modo, riguarda un notebook: il Galaxy Book 3 Pro che viene messo in sconto ad un'interessante 24% per un prezzo finale di 1299,00€ a fronte dei 1699,00€ del prezzo di listino: 400€ in meno!

Amazon taglia 400€ dal notebook Samsung: il Galaxy Book 3 Pro

La risoluzione 3K di questo laptop (2880x1800) ultranitida e l’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offrono un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità. Affronta senza difficoltà la tua to-do-list con il nuovo processore Intel Core di 13a generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili. Design ultra sottile per essere inserito nello zaino e corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg, questo potente laptop è progettato per accompagnarti ovunque.

Grazie ad un touchpad più ampio e alle diverse porte integrate, ottieni la versatilità che stavi cercando: HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps. Senza alcun adattatore. Dal tuo progetto lavorativo al calcio d’inizio di una partita, ascolta qualsiasi contenuto con la profondità e la chiarezza del sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos, affinché ogni vittoria sia esaltata da un suono straordinario. Con la fotocamera grandangolare e microfoni di alta qualità, apparirai al meglio in ogni videochiamata.

Ribadiamo, dunque, l'offerta in questione: Amazon mette in sconto del 24% il notebook Samsung Galaxy Book 3 Pro per un risparmio totale di ben 400€, prezzo finale 1299,00€. Approfittatene!

