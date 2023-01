Il notebook business ExpertBook di Asus è in offerta speciale su Amazon

L'ExpertBook di Asus è un portatile leggero con schermo da 14 pollici progettato per la portabilità e la sostituzione del desktop. La serie B1 è la linea di computer portatili business più economica di Asus. L'involucro dell'Asus ExpertBook è realizzato in plastica resistente e il case è rinforzato con una lega di alluminio. Lo schermo non si piega né si distorce quando si apre il monitor, che può essere ripiegato di ben 180 gradi. Acquistalo su Amazon a soli 679,00€ invece di 889,00€.

Acquista ExpertBook B1 di Asus in offerta speciale su Amazon

La porta VGA è una delle porte più strane dell'ExpertBook. Poiché il connettore Thunderbolt 4 è indipendente dalla fonte di alimentazione, è possibile creare molte altre connessioni semplicemente collegando gli adattatori appropriati. È presente anche un lettore di schede microSD.

Anche se ASUS non si rivolge ai giocatori o ai creatori di contenuti con l'ExpertBook, il dispositivo ha comunque un target demografico considerevole. Chi opera nel settore professionale dovrebbe dare maggiore priorità alla mobilità, alla durata della batteria e anche alla qualità costruttiva. Sebbene il dispositivo testato abbia solo 8 GB, l'ExpertBook offre molte possibilità di aggiornamento, tra cui due slot di memoria, per coloro che necessitano di un aumento dello spazio di archiviazione, cosa che credo non sia offerta da molti notebook business di altre aziende.

Gli utenti possono connettersi tramite WiFi 6, che è lo standard più recente. La webcam scatta foto con soli 0,9 MP, come accade in molti portatili moderni. Di conseguenza, la qualità dell'immagine è scarsa e tutto appare sfocato e opaco anche in pieno giorno.

Oltre a questo modello, è possibile scegliere tra diverse configurazioni, come indicato nella pagina delle specifiche online di Asus. I processori possono essere un Intel Core i3-1115G4 o un Core i7-1165G7, e ci sono opzioni per la grafica integrata Intel Iris Xe e per una GPU separata Nvidia Geforce MX330. È possibile scegliere tra Windows 10 e 11 come sistema operativo (Pro, Home, Education). La capacità di archiviazione massima è di 3 TB se si utilizzano sia l'SSD che l'HDD, mentre la RAM massima è di 48 GB. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.