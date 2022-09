Il notebook BMAX X15 con schermo da 15.6” è super scontato oggi su Amazon

Il notebook BMAX X15 con processore Intel Celeron Gemini Lake CPU, 8GB RAM + 128GB SSD e schermo da 15.6” si trova oggi in super offerta su Amazon con ben 130€ di sconto. Si tratta di un PC portatile con già preinstallato Windows 10, dai materiali di qualità e con una tastiera di dimensioni standard, ma con tasti più grandi che ti consentono di digitare comodamente e con precisione. Acquistalo ora, e non te ne pentirai.

BMAX X15 un marchio, una garanzia

Questo dispositivo è bello esteticamente, leggero e dotato come detto di uno schermo da 15.6” con una risoluzione di 1920x1080p, il device supporta la riproduzione di video 4K, fornisce dettagli dell'immagine di alta qualità e colori dell'immagine migliorati e puoi goderti un'esperienza visiva migliore. Pesa solo 1,75 kg ed è spesso 2 cm, il che lo rende più portatile grazie al suo corpo leggero e sottile.

Ha una batteria ad alta capacità da 10000 mAh con una CPU Intel a bassissimo consumo, che può durare per 4-8 ore (la durata dell'uso dipende dal contenuto dell'operazione) e puoi goderti ore di lavoro o divertimento mentre viaggiare o viaggiare. Il BMAX X15 NOTEBOOK è alimentato dal processore Intel GeminiLake di ottava generazione, che utilizza un processo a 14 nm con grafica UHD 600 integrata, consentendo velocità Turbo Boost da 1,1 GHz a 2,6 GHz. LPDDR4 con 8 GB di RAM, veloce SSD da 128 GB.

La fotocamera frontale (0,3 MP) può essere utilizzata per lezioni online o chat video, Wi-Fi wireless 2,4 GHz/5 GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 per trasmissione ad alta velocità. Interfaccia : USB 3.0 è comodo per collegare altri dispositivi, Mini HDMI può essere collegato a un grande schermo; Lo slot per schede SD Micro può aiutarti a espandere lo spazio di archiviazione e le interfacce diversificate possono soddisfare le tue esigenze quotidiane. Fai tuo questo ottimo notebook con 239€: le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.