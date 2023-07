Il mouse wireless Logitech MX Master 2S vince ogni confronto, anche nel prezzo

Che sia per l'ufficio, pe giocare, o per l'uso domestico, il mouse wireless di Logitech di cui ti parliamo è a dir poco ottimo: non solo Logitech è un marchio leader nella produzione di periferiche per PC, ma è anche forte di una qualità grandissima su ogni singolo pezzo, e se capita un'offerta del genere, non puoi ignorarla.

Infatti da oggi su Amazon puoi aggiudicarti il mouse wireless Logitech MX Master 2S a soli 69,99€, con uno sconto sul prezzo di listino del 41%, che equivale addirittura a 50€!

Grande prodotto, grande risparmio

Questo mouse è dotato della migliore ergonomia offerta da Logitech, sagomata, e che sostiene perfettamente mano e polso per una posizione comoda e naturale, adatto ad un utilizzo prolungato. Non solo comfort però, perché avrai anche un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro (spesso almeno 4 mm), con una precisione massima di 4.000 DPI.

Per ricaricare la batteria interna del mouse wireless Logitech MX Master 2S, ti basterà collegarlo col cavo di ricarica micro USB, che in soli 3 minuti ti garantirà una ricarica per un utilizzo di un giorno intero! Una ricarica completa può durare fino a 70 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.