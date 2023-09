Il mouse Logitech perfetto per il Mac è IN MAXI SCONTO, prezzo in caduta libera

Logitech è un'azienda svizzera specializzata nella produzione di periferiche informatiche e accessori per computer. Famosa per la qualità dei suoi prodotti e per l'ampia gamma di dispositivi compatibili con diverse piattaforme, tra cui PC, Mac, console di gioco e dispositivi mobili. Le periferiche Logitech sono utilizzate sia a livello professionale che domestico, e l'azienda è leader nel settore delle soluzioni per l'informatica e l'intrattenimento digitale. Oggi segnaliamo un'offerta di Amazon pazzesca: 33% di sconto sul mouse MX Master 3S per Mac proprio di Logitech per un prezzo finale di 89,99€.

Il mouse Logitech per Mac al 33% di sconto è straordinario!

Ideale per Mac: il mouse performante MX Master 3S per Mac è ottimizzato per macOS e compatibile con iPadOS. Garantisce alte prestazioni ed è dotato di un sensore 8K DPI che traccia su vetro e click silenziosi, con il 90% di rumore in meno. Con lo scorrimento Magspeed: il mouse raggiunge una notevole velocità, precisione ed è quasi silenzioso grazie allo scorrimento MagSpeed, il 90% più veloce 87% più preciso. Grazie al suo design ergonomico potrai lavorare comodamente con un mouse di precisione e che ti permette di assumere una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Personalizzazioni specifiche per le app: velocizza e personalizza il tuo flusso di lavoro con profili predefiniti per macOS e app specifiche nelle Logi Options+ migliorate. Flusso di lavoro Multi Mac: collega fino a 3 computer Mac o laptop al mouse senza fili e trasferisci senza sforzo testo, immagini e file tra di loro. Ricaricabile da USB-C a USB-C: rimani alimentato fino a 70 giorni con una carica completa e ottieni 3 ore di utilizzo da questo mouse wireless con solo una carica rapida di 1 minuto.

Amazon mette in offerta del 33% di sconto il mouse logitech per Mac per un prezzo finale di soli 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.