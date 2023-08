Il mouse LOGITECH low cost ora un prezzo ANCORA PIU' BASSO

Un mouse col filo potrebbe sembrare fuori moda o fuori standard, ma a livello di prestazioni, e soprattutto di risparmio, rimangono sempre sulla cresta dell'onda. Questo è il caso soprattutto di prodotti super convenienti di marchi blasonati, come ad esempio Logitech.

Ebbene, da oggi potrai aggiudicarti in offerta su Amazon il mouse cablato Logitech B100 a soli 13,89€, con uno sconto sul prezzo totale del 7%.

Bianco, durevole, conveniente: Logitech

Questo mouse USB cablato ha dalla sua 3 pulsanti, e gestisce il movimento con tracciamento ottico. La sua utilità risiede anche nella compatibilità con la maggior parte dei computer desktop, MacBook e laptop, con una garanzia hardware di 3 anni.

Il design di questo mouse Logitech B100 è creato in modo che possa essere utilizzato sia da destrorsi, sia da mancini, e ha una precisione ottica di 800 DPI. La cosa che lo rende inoltre versatile e adatto per tutti i luoghi e tutti i dispositivi è la sua feature plug and play, che ti permetterà di utilizzarlo semplicemente collegando l'USB, senza dover scaricare driver o applicazioni per installarlo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.