Il mouse da gaming Logitech da veri pro è IN MAXI SCONTO

Il Logitech G è un mouse da gaming di alta qualità, noto per la sua eccellenza nelle prestazioni e nel design. Questo mouse, disponibile in un elegante colore nero, offre una varietà di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati. La tecnologia di connettività Wireless è uno dei punti di forza del Logitech G, consentendo ai giocatori di muoversi senza restrizioni durante le sessioni di gioco. Inoltre, la connettività USB è disponibile per coloro che preferiscono una connessione cablata.

Uno dei principali punti di forza di questo mouse è il suo Sensore Gaming HERO, un sensore ottico che offre un'incredibile sensibilità fino a 12.000 DPI e un'efficienza energetica notevole, grazie a un tasso di trasmissione di IPS 400. Questo garantisce una precisione estrema nei movimenti del mouse durante il gioco.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless assicura una connessione ultra-veloce con un ritardo di soli 1 ms, eliminando qualsiasi ritardo durante il gioco. Inoltre, la batteria del Logitech G dura fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Il design leggero del mouse, con un peso di soli 99 grammi, offre una manovrabilità eccezionale, mentre il ricevitore nano USB integrato lo rende estremamente portatile, perfetto per i giocatori che desiderano giocare ovunque si trovino. Questo mouse è compatibile con diverse piattaforme, inclusi Windows, macOS e Chrome OS, rendendolo adatto a una varietà di utenti.

