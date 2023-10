Il Motorola g32 è in OFFERTA ad un PREZZO RIDICOLO: smartphone per tutti!

Il Motorola moto g32 è un dispositivo Android 12.0 che offre un'esperienza mobile avanzata con un'ampia gamma di funzionalità. Con la tecnologia 4G e il supporto per reti wireless GSM, CDMA e LTE, questo smartphone è pronto per mantenerti connesso in qualsiasi situazione.

La sua caratteristica distintiva è il display Full HD+ da 6,5 pollici con un refresh rate di 90Hz. Questo significa che potrai goderti i tuoi contenuti preferiti con colori luminosi e un audio cristallino grazie agli altoparlanti stereo Dolby Atmos, che offrono un'esperienza simile a quella del cinema.

La fotocamera è un altro punto forte, con una tripla fotocamera da 50 MP che consente di catturare dettagli da vicino e da lontano. La fotocamera ultra-grandangolo offre un'ampia visuale per scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione.

La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata, e con la ricarica rapida Turbo Power da 10W, potrai caricare rapidamente il tuo dispositivo per rimanere sempre in movimento. La memoria di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato, espandibile fino a 1TB, offre spazio in abbondanza per foto, film, brani, app e giochi. Il design in Dove Grey conferisce un tocco di eleganza al dispositivo.

Amazon oggi applica un maxi sconto del 41% sul Motorola g32 per un prezzo d'acquisto finale davvero irrisorio: 105,99€.