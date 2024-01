Il Motorola Edge 30 Neo ad un prezzo da BEST BUY: OFFERTISSIMA Amazon

Motorola è un'azienda con una lunga storia nel settore della telefonia. Oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 32% sul Motorola Edge 30 Neo che viene venduto al costo finale di 204€.

Prezzaccio su Amazon per il Motorola Edge 30 Neo

Il Motorola Edge 30 Neo si posiziona al vertice delle prestazioni, offrendo uno spazio straordinario con il suo taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB. L'esperienza visiva raggiunge nuove vette grazie al display FHD+ pOLED da 6,3" a 120 Hz, che non solo presenta un miliardo di sfumature di colore, ma offre anche un'eccezionale frequenza di aggiornamento, una delle più veloci per gli smartphone.

La potente sezione fotografica comprende una doppia fotocamera da 64 MP, completa di stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel, assicurando la cattura perfetta di ogni momento in qualsiasi condizione di luce.

Per i selfie impeccabili, la fotocamera frontale da 32 MP si dimostra all'altezza delle aspettative. La connettività è al passo con i tempi grazie al supporto 5G ultraveloce, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per prestazioni eccellenti.

La batteria da 4020 mAh garantisce una lunga durata, e la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt consente di ottenere giorni di autonomia in pochi minuti, assicurando che il tuo dispositivo sia sempre pronto all'uso. Il Motorola Edge 30 Neo, quindi, offre un mix equilibrato di potenza, prestazioni e funzionalità avanzate.

Oggi, su Amazon, è presente un'offerta con uno sconto in formato maxi sul Motorola Edge 30 Neo: 32% per un prezzo totale di 204€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

