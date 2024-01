Il monitor LG FULL HD è perfetto per lavoro e gaming: MAXI SCONTO del 33%

Il monitor LG da 27 pollici offre un'esperienza visiva eccezionale con una risoluzione massima del display di 1920 x 1080 pixel e un formato 16:9. Caratterizzato da un design senza cornice, questo monitor aggiunge eleganza al tuo spazio di lavoro o area gaming, fornendo un'immersione visiva senza interruzioni.

La tecnologia IPS del pannello assicura una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una vasta gamma di colori di 16.7 milioni e una copertura del 72% dello spazio colore NTSC. Il monitor vanta un tempo di risposta di 1ms e supporta la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz, garantendo un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti.

Le caratteristiche avanzate includono il Black Stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene più scure, il Dynamic Action Sync per ridurre il ritardo di input, e un mirino per precisione nei giochi. Questo monitor LG offre anche funzionalità multitasking con Screen Split, ideale per aumentare la produttività.

La modalità lettore riduce la luce blu, mentre la tecnologia MAXX Audio da 10W fornisce un audio stereo potente e coinvolgente attraverso gli altoparlanti incorporati. Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di 1x VGA, 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), uscita audio, e supporta l'attacco VESA 100 x 100 per opzioni di montaggio. La base è regolabile in inclinazione.

Oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 33% sul monitor LG che viene venduto al prezzo finale di 139,99€.