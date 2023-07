Il monitor LG 27ML60SP fa breccia su Amazon con una GRANDE OFFERTA!

Un marchio, una garanzia: LG ci ha abituati negli ultimi anni a prodotti di caratura eccellente, da cellulari, a Smart TV, o come in questo caso a Monitor per PC (e non solo). Ma cosa succede se alla qualità accostiamo anche un costo che fa risparmiare?

La risposta sta nell'offerta su Amazon di oggi, che ti farà aggiudicare il monitor LG 27ML60SP Full HD LED IPS da 27 pollici a soli 129,99€, con uno sconto pari al19% che ti farà risparmiare ben 30€ sul costo totale!

Un monitor con tutte le comodità

Questo piccolo ma utile gioiellino le possiede davvero tutte: stiamo parlando di un prodotto che si mantiene elegante dato il suo design senza cornice, che garantisce un buon audio con gli altoparlanti incorporati (senza quindi dover acquistare per forza delle casse), e anche feature di anti sfarfallio, rivestimento anti-riflesso, e filtro luce blu.

Il monitor LG 27ML60SP Full HD LED IPS è un prodotto adatto sia a chi lavora, sia a chi vuole sfruttarlo per i videogiochi, grazie ad un tempo di risposta di 1ms. L'inclinazione è regolabile, e potrete anche applicarlo alle pareti di casa tramite attacco VESA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.