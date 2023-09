Il monitor DEFINITIVO di Samsung IN OFFERTA: sessioni da gaming da PRO assicurate

La realizzazione di un PC da gaming è sempre un'operazione lunga e costosa, soprattutto per chi, da amante dell'hardware, preferisce costruirsi in autonomia, pezzo dopo pezzo e componente dopo componente, una propria configurazione, scegliendo con cura tutti quelli che sono gli elementi principali e fondamentali. La scelta del monitor è, anch'essa, di fondamentale importanza ed è per questo motivo che vi segnaliamo un'interessante offerta di Amazon sul monitor da gaming di Samsung, l'Odyssey G3 che viene proposto al 20% di sconto per un prezzo finale di 159,90€.

Sessioni da gaming da pro player con il monitor da gaming di Samsung in sconto!

Si tratta di un'offerta, questa proposta da Amazon, su un prodotto di altissima qualità, garantita proprio dall'azienda produttrice: Samsung. L'Odyssey G3 è un pannello di 27 Pollici e dalla risoluzione in 1920 x 1080 che assicura qualità e fluidità grazie al sistema di refresh rate a 165 Hz. Il Response Time è pari a 1ms con tecnologia FreeSync Premium. Dotato, inoltre di 1 HDMI, 1 Display Port e Ingresso Audio.

Questo monitor ha tutto quello che è necessario per poter effettuare un gaming di qualità e, soprattutto, molto fluido. Quest'ultima è la vera e propria caratteristica principe di questo schermo. Il che è fondamentale per le sessioni di gioco online in cui, più che una potenza grafica di altissimo livello, risulta essere maggiormente necessaria una fluidità generale che vi permetterà di non incorrere in spiacevoli intoppi e di essere sempre al passo con quello che è il ritmo della vostra partita e soprattutto con i vostri avversari.

Ribadiamo, dunque, lo sconto proposto da Amazon su questo monitor da gaming Odyssey G3 di casa Samsung: 20% di sconto per un prezzo d'acquisto finale pari a 159,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.