Il monitor da gaming Samsung DEFINITIVO in OFFERTA LAMPO: -200€

Samsung è un'azienda leader nel settore della tecnologia e dell'elettronica, capace di offrire sempre il massimo dell'esperienza possibile per ogni dispositivo e per ogni device che va a realizzare e a mettere sul mercato. Oggi parliamo di un monitor da gaming, un pannello di caratura eccellente e qualità davvero sopra la media che viene messo in offerta su Amazon: uno sconto del 20% per un risparmio totale di ben 200€ andando così a raggiungere un prezzo finale di 799,00€. Si tratta di un prodotto top di gamma sia per la categoria, sia per la fascia di prezzo.

Un monitor da gaming da veri Pro Player: Amazon e Samsung preparano il maxi sconto!

Il Samsung Gaming Odyssey G7 è un monitor da gaming da 32 pollici, Flat. Si tratta di un pannello di qualità estrema con una risoluzione da 3840x2160 (UHD 4K), un pannello IPS, 16:9, HDR 400. Samsung mette a disposizione tutta la sua esperienza in quella che è la qualità della produzione delle sue TV anche in questo schermo dedicato esclusivamente al gaming. Dotato di tutto ciò che necessita un gamer per prestazioni e performance di alto livello: Refresh Rate 144 Hz, Response Time 1 ms, FreeSync Premium Pro, Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode.

Dal punto di vista della connettività e delle porte disponibili, il G7 presenta: 2 HDMI, 2 USB, 1 display port, ingresso audio, casse Integrate, WiFi, Bluetooth. Siamo di fronte, dunque, ad un prodotto che rasenta davvero e senza alcun dubbio l'eccellenza. Mantiene alti gli standard di Samsung offrendo ai gamer tutto ciò di cui hanno bisogno e, ovviamente, un ottimo monitor è fondamentale per giocare al meglio soprattutto a titoli competitivi.

E dunque, Amazon propone un 20% di sconto sul monitor da gaming Samsung Odyssey G7 per un risparmio di ben 200€ ed un prezzo finale di 799,00€.

