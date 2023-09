Il monitor da gaming Philips per prestazioni eccellenti online: OFFERTA PAZZESCA e PREZZO RIDICOLO

Philips è un'azienda storica dal punto di vista della tecnologia che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi andandosi a prendere delle fette di mercato ben precise e ben studiate. Sono diverse le tipologie di prodotti e dispositivi trattati da Philips, a partire dagli elettrodomestici a finire a gadget, accessori e devices per ogni esigenza. In questo caso, per quanto riguarda l'offerta di oggi, il dispositivo in questione è un monitor da gaming che viene proposto con un interessante sconto del 37% da parte di Amazon per un prezzo finale di 89,90€. Un'opportunità assolutamente da non perdere.

Un monitor da gaming a 89,90€: Amazon e Philips preparano lo sconto dal prezzo stracciato!

Il Monitor in questione dispone di un pannello VA per angoli di visione 178°/178°. Da 23,8 pollici con una risoluzione da 1920 x 1080 per ottenere il massimo della qualità e della fluidità grazie alla tecnologia Adaptive Sync di cui è dotato per giocare in modo fluido a 75Hz. Dispone, inoltre, di Porte VGA e HDMI per collegarsi ai dispositivi senza adattatori. Presenti anche Flicker Free e Low Blue Mode per il benessere dei tuoi occhi e una predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro.

Insomma, si tratta di un monitor davvero di alta qualità e proposto ad un prezzo davvero stracciato. Avere un buon monitor è fondamentale per migliorare le vostre prestazioni online nei giochi multiplayer ma, anche, per chi vuole giocare in maniera più tranquilla e godersi il massimo dell'esperienza che i titoli single player hanno da offrire.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta di Amazon che propone un ottimo sconto del 37% sul monitor da gaming di Philips per un costo d'acquisto finale pari a soli 89,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.