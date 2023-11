Il monitor da gaming DEFINITIVO è LG: RISPARMIA 300€ sul prezzo di listino

LG è una delle principali aziende globali nel settore dell'elettronica di consumo, dell'elettronica domestica e delle tecnologie dell'informazione. Oggi su Amazon, il monitor da gaming LG è in sconto del 20% con un prezzo finale di 799,99€.

Specifiche top per il monitor da gaming in offerta di LG

L'UltraGear Gaming OLED Monitor di LG rappresenta un'esperienza visiva straordinaria, offrendo una risoluzione Quad HD da 2560x1440 in un formato 16:9 su un ampio schermo da 27 pollici. La tecnologia degli OLED Pixel autoilluminanti garantisce una qualità delle immagini spettacolare e apre le porte a innumerevoli possibilità.

Con un tempo di risposta incredibilmente veloce di 0.03ms, questo monitor è progettato per fornire un'esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallii. La compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium a 240Hz assicura una riproduzione degli elementi visivi impeccabile, offrendo una perfetta sincronizzazione tra la scheda grafica e il monitor.

Il monitor dispone di funzionalità avanzate come il Black Stabilizer e il Dynamic Action Sync (DAS) per migliorare la visibilità in scene buie e ridurre al minimo il ritardo di input durante le sessioni di gioco ad alta intensità. Inoltre, la presenza di Crosshair facilita la mira precisa nei giochi sparatutto.

Il Game Optimizer, un pannello di controllo dedicato al gaming, offre una gestione completa delle impostazioni. La Game Dashboard aggiunge praticità, consentendo modifiche rapide durante la partita. Per quanto riguarda le connessioni, il monitor è dotato di 2x HDMI 2.1, garantendo una connettività ad alta velocità.

Oggi su Amazon è presente uno sconto molto allettante del 20% sul monitor da gaming LG, tra i migliori sul mercato, prezzo finale: 799€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.