Il monitor da gaming DEFINITIVO di BenQ: SCONTO ESPLOSIVO

BenQ è una società che si occupa di produrre e commercializzare una vasta gamma di prodotti elettronici, con un focus particolare sui monitor e in particolare quelli da gaming. Oggi Amazon mette in sconto il BenQ Mobiuz EX240N del 22% per un prezzo finale di 132,99€.

Gioca al massimo livello con il monitor da gaming di BenQ

Il monitor da gaming BenQ da 23,8 pollici è un dispositivo eccezionale per gli amanti dei videogiochi. Con una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel e un rapido tasso di aggiornamento di 165 Hz, offre un'esperienza di gioco fluida e nitida. La tecnologia AMD FreeSync Premium contribuisce a eliminare lo screen tearing e assicura che i tuoi giochi preferiti siano sempre impeccabili. Il monitor dispone di tecnologie innovative come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ, che ottimizzano la qualità dell'immagine per una giocabilità migliorata. Inoltre, l'audio di alta qualità è garantito grazie a due altoparlanti da 2,5W, chip DSP e audio treVolo con tre modalità personalizzate.

La praticità è un'altra caratteristica chiave di questo monitor. Un navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e un OSD rapido offrono un controllo pratico, mentre l'altezza e l'angolazione regolabili e la tecnologia Eye-Care riducono l'affaticamento visivo. Per quanto riguarda la connettività, il monitor offre porte HDMI e DisplayPort, ed è compatibile a 120Hz con PS5 e Xbox Series X. In breve, il monitor BenQ da 23,8 pollici è una scelta eccellente per i giocatori che cercano prestazioni visive eccezionali e una maggiore immersività durante le sessioni di gioco.

L'offerta di oggi di Amazon prevede uno sconto del 22% per un prezzo d'acquisto finale di 132,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.