Il Monitor da gaming Asus è per veri PRO: PREZZO AL MINIMO STORICO

ASUS produce monitor per una vasta gamma di utilizzi, tra cui il gaming, la grafica professionale e l'uso quotidiano.

Il monitor da gaming Asus al suo minimo storico, maxi promo su Amazon

Il monitor da 23,6 pollici Full HD (1920 x 1080) con una curvatura di 1500R è una soluzione eccezionale per i giocatori professionisti che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente. La frequenza di aggiornamento ultraveloce di 165Hz assicura un gameplay fluido e reattivo, ideale per i giochi che richiedono precisione e velocità.

Un aspetto notevole di questo monitor è la sua uscita Full HD (1920 X 1080) @120Hz, che lo rende compatibile con console di gioco come la PS5 e Xbox Serie X/S, garantendo un'esperienza visiva straordinaria anche su queste piattaforme.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) contribuisce a ridurre il tempo di risposta a soli 1ms (MPRT), in combinazione con l'Adaptive-sync, eliminando completamente gli effetti di ghosting e tearing, offrendo così immagini di gioco nitide e prive di problemi anche a frame rate elevati. La tecnologia FreeSync Premium è inoltre inclusa per eliminare le fastidiose lacerazioni dello schermo e i frame rate frammentati.

Per la comodità e la personalizzazione, questo monitor è dotato di un supporto ergonomico che consente ampie regolazioni, tra cui rotazione, inclinazione, rotazione e altezza, in modo da poter posizionare lo schermo in base alle tue preferenze. In sintesi, questo monitor ASUS è una scelta eccellente per i giocatori che cercano prestazioni di alto livello e un'esperienza di gioco senza problemi.



