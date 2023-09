Il mondo a portata di polso con LO SCONTO di AMAZON sul Samsung Galaxy Watch 6

Ormai quasi tutti noi possediamo uno smartwatch e abbiamo, a portata di polso, il riassunto di tutto quello che è il nostro mondo, che esso sia privato, social o lavorativo. Oltre a questo, però, tramite uno smartwatch riusciamo a tenere traccia e a monitorare le nostre principali funzioni vitali e le nostre principali attività. Se poi, questo smartwatch è realizzato da Samsung, la qualità di tutte queste feature si alza vertiginosamente, offrendo così il massimo dell'esperienza che uno smartwatch è in grado di offrire. Per questo vi segnaliamo lo sconto del del 19% di Amazon sul Samsung Galaxy Watch 6 per un prezzo finale di 259,90€.

Amazon e Samsung lanciano lo sconto sul Galaxy Watch 6!

Un'offerta molto interessante, dunque, quella proposta da Amazon sul Galaxy Watch 6. Un dispositivo che offre un monitoraggio del sonno avanzato. Conoscerete i ritmi del vostro sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM e riceverete consigli per migliorare la vostra routine quotidiana. Monitora il vostro battito cardiaco e riceverete notifiche se viene rilevato un ritmo anomalo.

Il sensore PPG integrato misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco mentre indossate il Galaxy Watch 6, e vi avviserà se il battito è troppo alto o basso. Potrete scegliere tra una vasta gamma di opzioni e rendere il vostro quadrante unico con design straordinari, schermate personalizzate e foto. Il tutto grazie ad un design rinnovato con una cornice più sottile e un display più ampio, in modo tale da poter gestire tutto con facilità e di navigare in maniera più accessibile.

Approfittate, dunque, dell'offerta di Amazon che propone il Samsung Galaxy Watch 6 a 259,90€ con uno sconto del 19% sul prezzo di listino. Non lasciatevi scappare questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.