Il Mondiale per Club 2025 è iniziato: guardalo gratis su DAZN

Il Mondiale per Club 2025 è ufficialmente iniziato e, sorpresa: puoi vedere gratuitamente tutte le partite su DAZN, semplicemente registrandoti alla piattaforma. Nessun abbonamento richiesto, nessun costo: basta iscriversi e si accede allo streaming completo del torneo, comodamente da smartphone, tablet, computer o TV.

Una grande occasione per non perdersi i match più attesi, tra cui quelli di Inter e Juventus, in campo tra pochi giorni.

Come funziona l'offerta DAZN per il Mondiale per Club

Per questa edizione storica della FIFA Club World Cup - la prima con 32 squadre e 63 partite in calendario - DAZN ha deciso di aprire la visione a tutti, rendendo l'intero torneo disponibile in streaming gratuito. Basta creare un account sul sito o sull'app DAZN per iniziare subito a guardare i match in diretta.

Questa notte si giocheranno Chelsea-LAFC alle ore 21, Boca Juniors-Benfica a mezzanotte e Flamengo-Espérance alle 3:00. Il calendario poi entrerà nel vivo la prossima settimana, con il debutto delle italiane:

Monterrey-Inter , 18 giugno alle 03:00

, 18 giugno alle 03:00 Al-Ain-Juventus , 19 giugno alle 03:00

, 19 giugno alle 03:00 Inter-Urawa Reds , 21 giugno alle 21:00

, 21 giugno alle 21:00 Juventus-Wydad AC , 22 giugno alle 18:00

, 22 giugno alle 18:00 Inter-River Plate , 26 giugno alle 03:00

, 26 giugno alle 03:00 Juventus-Manchester City, 26 giugno alle 21:00

La competizione si chiuderà il 13 luglio con la finalissima a New York, ma chi cerca il massimo dell'esperienza può anche scegliere di attivare uno dei piani DAZN per accedere alla Premium Experience: qualità video HDR, audio surround, contenuti extra, replay integrali, highlight estesi, concorsi e tanto altro.

Che tu voglia guardare gratis o goderti lo spettacolo in alta definizione, il tuo punto di riferimento per la FIFA Club World Cup è DAZN. Registrati subito.

