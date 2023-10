Il mini PC definitivo in DOPPIO SCONTO su Amazon

Un mini PC è un computer di dimensioni ridotte, progettato per essere compatto e spesso più piccolo di un computer desktop tradizionale. Questi dispositivi combinano tipicamente una scheda madre, una CPU, una memoria RAM, uno storage e porte di connessione in un involucro compatto. Oggi su Amazon è comparsa un'allettante doppia offerta: 9% + 80€ di sconto (questi ultimi applicabili tramite coupon) su un Mini PC per un prezzo finale 219,99€.

Lo sconto raddoppia sul Mini PC per eccellenza su Amazon!

Il mini PC in questione è un potente dispositivo desktop compatto che offre prestazioni notevoli per una varietà di attività. Alimentato dal processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, questo mini PC offre prestazioni più elevate del 30% rispetto alle generazioni precedenti. Questo lo rende ideale per l'intrattenimento visivo a casa, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro. Una caratteristica chiave di questo mini PC è la sua ampia capacità di archiviazione. Con 16 GB di memoria DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 1 TB, hai spazio sufficiente per salvare grandi file e migliorare l'efficienza del lavoro.

Il mini PC supporta la visualizzazione in 4K UHD e il doppio schermo tramite due porte HDMI, consentendoti di svolgere diverse attività contemporaneamente in modo efficiente. Con una connessione WiFi stabile a 2,4 GHz/5 GHz e Bluetooth 4.2, questo mini PC offre una connettività affidabile per navigare su Internet, guardare film senza buffering e collegare tastiere e mouse wireless. La confezione include il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 9% al quale si possono cumulare ulteriori 80€ di sconto tramite coupon, un fantastico Mini PC per un prezzo finale di 219,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.