Il Mini PC Beelink COMPATTO E POTENTISSIMO è tuo con una SPESA MINIMA

La tua postazione di lavoro sarà più efficiente che mai con il Mini PC Beelink SER5! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 289 euro grazie ad un coupon di sconto di 80 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Mini PC Beelink SER5: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Il Mini PC Beelink SER5 è un piccolo concentrato di potenza adatto a qualsiasi tipologia di esigenza sia a casa che a lavoro.

È dotato di AMD Ryzen 5 5560U, frequenza principale 2.3GHz, frequenza turbo 4.0GHz, L3 Cache 8MB. Con 6 Cores e 12 Threads, fornisce prestazioni complete più potenti, rilascia più produttività, risponde rapidamente al multitasking e soddisfa le esigenze di varie applicazioni come lavoro, intrattenimento, giochi e così via.

Lo slot per scheda singola di RAM da 16GB incorporato può essere aggiornato a 32GB, mentre lo slot per schede doppie fino a 64GB. Inoltre la memoria può essere estesa fino a 2 TB così da archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Grazie al WiFi6 la velocità di trasferimento di file di lavoro e il gioco online sono stati completamente aggiornati. Il Bluetooth 5.2 ha latenza inferiore con una velocità di trasmissione più stabile ed efficiente.

Questo Mini PC può essere collegato a 3 schermi tramite porta HDMI, porta DP e Type-C per ulteriori immagini e informazioni di gioco allo stesso tempo. In più è compatibile con i sistemi Linux e Ubuntu da scegliere in base alle proprie abitudini.

Oggi il Mini PC Beelink SER5 è disponibile su Amazon a soli 289 euro grazie ad un coupon di sconto di 80 euro da applicare al momento dell'ordine. Non farti scappare questa opportunità eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.