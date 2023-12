Il Mini Drone, leggerissimo e con la fotocamera ad alta qualità è in MAXI SCONTO

I droni sono strumenti sempre più utilizzati soprattutto durante delle riprese o per effettuare delle fotografia panoramiche o, ancora, per diletto e divertimento. Su Amazon, oggi, il Mini Drono DJI è in sconto del 17% per un prezzo finale di 299€.

Prezzo super conveniente per il Mini Drone DJI

Il DJI Mini 2 SE è un drone leggero e compatto, pesa meno di 249 g, ed è il compagno ideale per escursioni, viaggi e giornate in spiaggia. La sua portabilità consente di catturare ogni momento da una nuova prospettiva, garantendo una maggiore flessibilità nelle tue avventure. Ogni fase, dal decollo allo scatto, è resa pratica e semplice con DJI Mini 2 SE, che offre un'interfaccia utente intuitiva e la possibilità di padroneggiare facilmente le operazioni di volo. La funzione Return to Home aggiunge sicurezza, riportando il drone automaticamente a casa quando la batteria è troppo scarica. Con una distanza di trasmissione video fino a 10 km, gli utenti possono esplorare e riprendere a lunga distanza, godendo di una connessione affidabile. Le modalità intelligenti, tra cui QuickShots e altre funzionalità avanzate, sono attivabili con pochi tocchi, permettendo di ottenere riprese aeree di livello professionale con facilità. L'autonomia di volo massima di 31 minuti offre la possibilità di esplorare, filmare o divertirsi con maggiore sicurezza e tranquillità, riducendo la necessità di frequenti ricariche. Inoltre, la resistenza a venti fino a 38 km/h (livello 5) garantisce una stabilità straordinaria durante il volo, consentendo di catturare immagini e video in modo affidabile anche in condizioni ventose. Acquista il Mini Drone a 299€ su Amazon Il Mini Drone targato DJI è in sconto su Amazon del 17% e il prezzo d'acquisto finale equivale a 299€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.