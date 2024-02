Il MIGLIOR Running Watch con GPS oggi SCONTATISSIMO AL 40%

Se ami lo sport ed hai bisogno di un compagno affidabile per i tuoi allenamenti, non farti scappare la mega promozione sul Running Watch con GPS Polar Pacer! Oggi è super offerta su Amazon a soli 139 euro con uno sconto pazzesco del 40%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Running Watch con GPS Polar Pacer: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Il Running Watch con GPS Polar Pacer è uno smartwatch progettato appositamente per chi ama correre all'aria aperta e monitorare i suoi progressi.

Il display MIP (memory-in-pixel) ad alto contrasto riflette i colori in modo da rilasciare la massima leggibilità dei dati in ogni condizione di luce. Il suo design è leggero e minimal per essere il più confortevole possibile durante gli allenamenti: pesa solo 40 grammi, ha una forma ergonomica con pulsanti facili da usare e la batteria di lunga durata offre un'autonomia elevatissima.

Il Polar Pacer è un running watch che offre tutte le funzioni utili anche per chi è alle prime armi: tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l'allenamento, sonno e recupero. Inoltre ha caratteristiche specifiche per l'allenamento professionale e il recupero con una guida personalizzata e un feedback con monitoraggio dello sforzo e carico cardiaco nel breve e lungo periodo.

È dotatao di GPS accurato che, tramite l'antenna satellitare, rileva ogni tratto ed ogni curva del tuo percorso. In più, attraverso la funzionalità Sleep Plus Stages, monitora automaticamente la quantità e la qualità di sonno e mostra la durata di ogni fase.

Oggi il Running Watch con GPS Polar Pacer è in super offerta su Amazon a soli 139 euro con uno sconto pazzesco del 40%. Rivoluziona il tuo modo di allenarti a poco prezzo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.