Il miglior piano WordPress gestito per iniziare a costo zero: l'offerta d'autunno IONOS

Lanciare un sito web o un blog professionale su piattaforma WordPress comporta spesso una barriera d'ingresso noiosa tra costi di avvio, configurazioni del database e la necessità di abbonarsi a servizi esterni per la sicurezza e i backup. La proposta di IONOS, invece, abbatte tutte le difficoltà e le spese di investimento iniziali azzerando il canone di noleggio per il primo anno di attività e includendo uno stack tecnico ad alte prestazioni su dischi a stato solido, caching integrato, strumenti di intelligenza artificiale per generare pagine e contenuti e backup di sicurezza gestiti direttamente da Jetpack senza costi aggiuntivi.

In particolare, il protagonista di questa promozione è il piano avanzato Expand, dal prezzo di listino di 132 euro l'anno che dunque in questo caso viene completamente azzerato per i primi 12 mesi. Il pacchetto include 50GB di spazio di archiviazione su unità SSD, 5 caselle di posta elettronica professionali legate al proprio dominio e, soprattutto, l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale per la creazione del sito.

Proprio così: un assistente virtuale dedicato, ascoltando le tue indicazioni, sarà pronto a generare per te la struttura delle pagine, redigere testi, suggerire immagini e impaginare bozze di articoli del blog in pochi istanti. Nel frattempo, la salvaguardia dei dati sarà totale grazie a scansioni giornaliere antimalware, mitigazione attiva contro attacchi DDoS, backup automatici del server e la licenza gratuita per 12 mesi di Jetpack Vault Backup, che consente di ripristinare il sito con un solo clic in caso di errori o aggiornamenti di plug-in non andati a buon fine.

L'occasione perfetta per lanciare il tuo sito web su WordPress, che sia personale o legato alla tua attività, con ben 12 mesi di operatività a costo zero con uno dei migliori hosting sul mercato.

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