Il miglior piano di hosting ora costa 2,99 euro al mese: ecco l'offerta di Hostinger

Hostinger continua a proporre offerte complete e molto interessanti, sia in termini di contenuti che di prezzo, per chi è alla ricerca del miglior piano di hosting per il proprio sito web (o i propri siti web). In questo momento, l'offerta da tenere d'occhio è Premium Web Hosting. Il servizio in questione, infatti, è disponibile al prezzo scontato del 75% rispetto al prezzo standard.

Con la promozione del momento, il piano di hosting proposto da Hostinger si caratterizza per un costo di appena 2,99 euro al mese. Scegliendo il piano di 48 mesi, inoltre, ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi. Questo piano consente di gestire fino a 100 siti web, potendo contare su 100 GB di memoria SSD disponibili e sul domino gratis. L'offerta proposta da Hostinger è disponibile tramite il sito ufficiale linkato qui di seguito.

Premium Web Hosting: i dettagli dell'offerta di Hostinger

Scegliere il piano di hosting proposto da Hostinger apre le porte a diversi vantaggi. Il servizio, infatti, è ricco di funzionalità e vantaggi. Con questo piano è possibile gestire fino a 100 siti web con 100 GB di memoria SSD a disposizione. Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono l'offerta possono beneficiare su e-mail, SSL e dominio gratis oltre ad una larghezza di banda illimitata. Non mancano, inoltre, funzionalità avanzate con la gestione di WordPress, i database illimitati e il costruttore di sito web. C'è anche la protezione Cloudflare e il backup settimanale.

Premium Web Hosting propone, quindi, un pacchetto di servizi e vantaggi completo con condizioni economiche decisamente interessanti. Di norma, infatti, il costo del servizio è di 11,99 euro al mese scegliendo il piano mensile. In via promozionale, però, è possibile attivare il piano con una spesa di 2,99 euro al mese andando a scegliere tra il piano 12 mesi, quello 24 mesi e quello 48 mesi. Quest'ultimo include anche 3 mesi gratis aggiuntivi, massimizzando il risparmio.

Su tutti i piani proposti da Hostinger, inoltre, è disponibile il supporto 24/7 ed anche un rimborso garantito entro 30 giorni nel caso in cui il servizio non rispecchi le proprie esigenze. Per attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto:

