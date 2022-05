Il miglior monitor per la produttività: LG UltraWide ora in promo su Amazon

Chiamato LG 29WL50S, questo monitor UltraWide LED IPS oltre ad essere conveniente si presenta con una risoluzione UW-FHD. Lo puoi trovare ora su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 199,99€ invece di 259!

Nonostante la sua convenienza però, non mancano le prestazioni. Copre quasi il 100% dello spazio colore sRGB, supporta HDR 10 e FreeSync e viene fornito con degli altoparlanti stereo.

Questo LG 29WL50S è sicuramente un monitor premium. Possiede doppie porte HDMI 2.0, ed è compatibile con FreeSync, oltre a possedere una frequenza di aggiornamento massima di 75Hz. La risoluzione massima è 2560x1080.

Questi compromessi, tuttavia, non sono una preoccupazione importante per i consumatori che acquistano questo monitor per scenari informatici generali. La sua gamma di colori relativamente ricca, l'ampio angolo di visione e la grande compatibilità e supporto di LG significano che può rappresentare una buona scelta in ambito lavorativo senza spendere un sacco di soldi. Puoi approfittare ora del 23% di sconto e acquistarlo su Amazon.

Ricordiamo che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

