Il miglior controller di sempre: il DualSense di PS5 IN MAXI SCONTO su Amazon

Esplora una nuova dimensione di gioco con l'innovativo controller per PS5, progettato per offrire un'esperienza più profonda e coinvolgente grazie alle sue caratteristiche avanzate. Dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici, il controller wireless DualSense ti trasporta direttamente nel cuore dell'azione, consentendoti di percepire diverse sensazioni mentre interagisci con il mondo virtuale.

Il design iconico e confortevole del DualSense include un microfono integrato e il tasto "Crea", che si fondono armoniosamente con l'estetica complessiva del dispositivo. Con il microfono integrato, puoi chattare con gli amici online senza l'uso di auricolari, oppure collegare un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm per una comunicazione più privata.

Il controller offre una sensazione di realismo senza precedenti durante il gioco, consentendo di percepire diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l'ambiente di gioco. Dalla sensazione di piegare un arco alla pressione sui freni di un'auto da corsa, sentirai una connessione fisica con le tue azioni sullo schermo.

Con il pulsante Crea, puoi catturare e trasmettere i momenti più epici dei tuoi giochi con facilità. Simile al pulsante Condividi, il pulsante Crea ti consente di produrre contenuti per i videogiochi e di condividere le tue avventure dal vivo con il mondo. Per garantire un'esperienza senza interruzioni, il DualSense può essere caricato durante la riproduzione tramite USB Type-C, assicurando che il divertimento non si interrompa mai.

Su Amazon, oggi, il DualSense per PS5 è scontato del 20% per un costo finale di 55,99€. Da non perdere!