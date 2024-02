Il miglior conto di oggi è di Mediolanum: prelievi gratis e interessi al 5% per 6 mesi

Scegliere un nuovo conto corrente diventa più facile: Banca Mediolanum, infatti, propone una nuova promozione dedicata al SelfyConto. Per tutti i nuovi clienti è possibile beneficiare del canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) oltre che di prelievi e bonifici gratis.

Andando a impostare l'accredito dello stipendio, inoltre, è possibile ottenere un altro vantaggio, rappresentato da un tasso di interesse del 5% per 6 mesi sui depositi, per incrementare in modo significativo il valore della propria liquidità, senza i rischi tipici degli investimenti.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. L'apertura del conto può avvenire anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Con SelfyConto è possibile accedere a una delle proposte più interessanti per aprire un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto di Banca Mediolanum include:

canone zero per 12 mesi e sempre azzerato per i clienti Under 30 (invece di 3,75 euro al mese)

per 12 mesi e sempre azzerato per i clienti Under 30 (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito gratuita

prelievi gratis in area euro

bonifici gratis

carta di credito con canone di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro al mese

con canone di e tutte le carte sono utilizzabili con i principali wallet digitali

interessi al 5% per 6 mesi, impostando l'accredito dello stipendio

impostando l'accredito dello stipendio accesso a vari servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant che consente di ottenere un prestito personale fino a 20.000 euro direttamente dall'app

La proposta di Banca Mediolanum, quindi, è pensata per varie tipologie di utenti. Chi cerca un modo per incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità può sfruttare il tasso al 5% per raggiungere il suo obiettivo. Allo stesso modo, per chi cerca un conto senza commissioni su prelievi e bonifici, con tanti strumenti aggiuntivi, SelfyConto è la soluzione giusta.

Per richiedere l'apertura del conto basta seguire il link qui di sotto.

