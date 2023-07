Il miglior conto corrente multicanale è Conto Sella: provalo senza costi

L'avvento della tecnologia ha dato vita a un nuovo modo di relazionarsi con il mondo finanziario. I conti correnti digitali stanno conquistando sempre più spazio nel mercato, offrendo praticità, trasparenza e convenienza. Conto Sella Start di Banca Sella, premiato come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, incarna appieno questa evoluzione digitale.

Una delle caratteristiche più allettanti di Conto Sella Start è l'opportunità di provare gratuitamente tutti i suoi vantaggi per ben tre mesi. Un'occasione da cogliere al volo per scoprire un nuovo modo di gestire le proprie finanze.

I servizi inclusi in Conto Sella Start

Il segreto di Conto Sella Start risiede nella sua app intuitiva e semplice da utilizzare. Con pochi semplici tap sullo schermo del tuo dispositivo mobile, avrai il pieno controllo delle tue finanze. Monitora le spese in tempo reale, effettua bonifici istantanei, ricariche telefoniche e pagamenti di bollettini senza alcuna complicazione.

Conto Sella Start è più di un semplice conto corrente digitale: offre servizi completi all'avanguardia. Con IBAN italiano, carte di debito/credito e prelievi gratuiti presso gli ATM Sella, avrai tutto ciò di cui hai bisogno. E non è finita qui, perché potrai usufruire di statistiche per il monitoraggio delle spese, un salvadanaio digitale per i tuoi risparmi e la possibilità di collegare il tuo conto con quelli di altri clienti Sella.

Con l'opzione "Start", potrai godere dei tre mesi gratuiti e valutare se questa soluzione è la più adatta alle tue esigenze. Successivamente, il canone mensile di 1,50 euro sarà estremamente conveniente, considerando tutti i servizi inclusi nel piano.

