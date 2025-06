Il miglior alleato da mettere in valigia: Surfshark Antivirus a soli 2,69€ per proteggerti

La spiaggia è piena, il gelato si scioglie e finalmente hai un po’ di tempo libero. Ma mentre ti rilassi sotto l’ombrellone o esplori una nuova città, chi protegge i tuoi dispositivi? Tra Wi-Fi pubblici traballanti, siti sospetti e app invadenti, basta poco per rovinarti la vacanza.

Ecco perché Surfshark Antivirus è il compagno tech da mettere in valigia. Perché d’estate si viaggia leggeri, ma non si rinuncia alla sicurezza.

Protezione totale a prezzo mini: solo 2,69€

Con meno di quanto spenderesti per una granita vista mare, ottieni un pacchetto completo per la tua tranquillità digitale. E se cambi idea? Hai 30 giorni per ripensarci, con rimborso garantito. Surfshark Antivirus non è solo un "blocco virus", è una vera suite smart pensata per proteggerti ovunque ti porti l’estate. Che tu stia caricando foto su Instagram dalla sabbia o usando il portatile in una baita di montagna, lui è lì, silenzioso ma attento. Ecco cosa include:

Antivirus avanzato - blocca virus, malware e altre minacce prima ancora che tu te ne accorga.

- blocca virus, malware e altre minacce prima ancora che tu te ne accorga. VPN integrata - naviga in sicurezza anche da un Wi-Fi di hotel o campeggio.

- naviga in sicurezza anche da un Wi-Fi di hotel o campeggio. Protezione webcam - se qualcuno prova a spiarti… lui lo sa.

- se qualcuno prova a spiarti… lui lo sa. Cloud Protect - protegge anche i file salvati online, per backup senza stress.

- protegge anche i file salvati online, per backup senza stress. Aggiornamenti ogni 3 ore - sempre aggiornato, sempre pronto.

Perfetto sia per le vacanze che per il rientro, Surfshark Antivirus si adatta facilmente a qualsiasi dispositivo: funziona su Windows, macOS e Android, così puoi proteggere tutto - dal portatile che usi per lavorare, al tablet dei bambini, fino allo smartphone che non lasci mai. Con un solo account, puoi attivarlo su fino a cinque dispositivi, senza complicazioni. La cosa più bella? È leggero, non rallenta nulla e si usa con la stessa facilità con cui scegli un filtro per le stories.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.