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Il metodo Babbel per imparare una nuova lingua è il segreto per parlare davvero fin dalla prima lezione

Il segreto per memorizzare una lingua straniera in poco tempo: scopri la scienza dietro a Babbel.
Il metodo Babbel per imparare una nuova lingua è il segreto per parlare davvero fin dalla prima lezione
Il segreto per memorizzare una lingua straniera in poco tempo: scopri la scienza dietro a Babbel.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 ago 2026
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Babbel è la piattaforma che ha rivoluzionato l'e-learning per quanto riguarda l'apprendimento di lingue straniere: forte di un metodo scientifico collaudato, unisce lo studio del lessico a un'immersione culturale a 360 gradi in modo che diventi lo strumento digitale per eccellenza per imparare e padroneggiare una nuova lingua in modo fluido.

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Babbel si allontana dal concetto di studio passivo: l'obiettivo è abbracciare una formula dinamica per incoraggiarti a parlare davvero, inserendo ogni parola e regola grammaticale all'interno del suo reale contesto d'uso quotidiano. Quindi, lo studio non si limiterà ai classici quiz testuali, ma progredirai combinando diverse attività pensate per essere motivanti e divertenti, includendo format come podcast dedicati e minigiochi.

Per fissare i concetti a lungo termine, la piattaforma sfrutta un metodo collaudato e sviluppato scientificamente che ti farà ripetere il lessico più complesso al momento giusto, fino quando le parole non entreranno nella tua memoria a lungo termine. I corsi sono allora progettati per farti immergere in una nuova cultura, proponendoti situazioni di vita vera che aiuteranno ad ampliare le tue conoscenze pratiche e a ricordare i contesti sociali in cui utilizzare certe espressioni.

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Avrai a disposizione un ventaglio di ben 13 lingue internazionali, che coprono le opzioni più diffuse come Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese e Portoghese, fino a sfide più particolari come Russo, Turco, Olandese, Svedese, Norvegese, Polacco, Danese e Indonesiano con la possibilità di scegliere abbonamenti annuali o a vita illimitati.

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