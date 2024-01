Il MEGLIO di HP con il portatile OMEN con 300€ DI SCONTO!

Un PC portatile performante è la gioia di tutti, che sia tu un lavoratore fuori porta o in ufficio, ma anche qualcuno che vuole il meglio della tecnologia e della rapidità quando è in casa. Sono molti i laptop sul mercato, ma sono pochi quelli che possono garantirti delle prestazioni premium, e sono ancora meno quelli che possono farlo e che possono essere acquistati a prezzi DAVVERO convenienti. Ebbene, l'occasione stavolta per tua fortuna è di fronte a te grazie ad HP OMEN!

Ebbene, da oggi puoi infatti acquistare in offerta su Amazon il laptop HP Omen 16-wd0001sl a soli 899,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo già ribassato degli ultimi giorni, per un totale di ben 300€ risparmiati sul prezzo originale del PC!

Prestazioni premium, a un prezzo da capogiro!

Stiamo parlando di un gioiello di tecnologia che sfrutta un processore è un Intel Core i5-13420H con una velocità fino a 4,6GHz, e che ha dalla sua una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR6 di memoria dedicata (che lo rende ottimo anche per videogiocare).

Non ti basta? Sappi che questo notebook HP Omen 16-wd0001sl ha un display da 16,1" con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm, IPS, 144Hz, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.