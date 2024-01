Il massimo dell'intrattenimento con Fire TV Stick a 29,99€: SCONTO MAXI (-33%)

Una Fire Stick è un dispositivo che aggiunge delle funzionalità smart alla TV e lo fa, dunque, aggiungendo all'esperienza multimediale dell'utente il massimo dell'intrattenimento. Oggi, su Amazon, la Fire TV Stick è in sconto del 33% per un costo finale di 29,99€.

Maxi sconto sulla Fire TV Stick di Amazon

Il nuovo Fire TV Stick è il 50% più potente rispetto al modello del 2019, garantendo uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa, offrendo un controllo avanzato con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

L'esperienza di streaming diventa più gestibile e intuitiva grazie al telecomando vocale Alexa, che consente di cercare e avviare la riproduzione di contenuti da diverse app usando la voce.

I nuovi pulsanti preimpostati per le app permettono di aprirle rapidamente, mentre la funzionalità di controllo dei dispositivi compatibili, come TV e soundbar, rende superfluo l'utilizzo di ulteriori telecomandi. Per un'esperienza home theatre di alta qualità, il Fire TV Stick supporta il formato Dolby Atmos, offrendo un audio avvolgente per un coinvolgimento totale durante la visione di alcuni titoli.

Con migliaia di canali, Skill Alexa e app tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri, le opzioni di intrattenimento sono praticamente infinite. Gli iscritti ad Amazon Prime godono di accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV, mentre programmi TV ed eventi sportivi in diretta sono accessibili tramite DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity.

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare la Fire TV Stick al 33% per un costo totale di 29,99€. Non perdere questa opportunità!

