Il massimo dell'ergonomia con il mouse verticale a METÀ PREZZO

Un mouse verticale è un dispositivo di input progettato per migliorare l'ergonomia e la comodità durante l'uso. Amazon oggi applica uno sconto molto competitivo e vantaggioso sul mouse verticale: coupon da 50% per un prezzo finale davvero ridicolo: 9,99€.

Il Mouse Verticale Ottico USB OYSPOT è una soluzione ergonomicamente progettata per migliorare il comfort durante l'uso quotidiano del computer. Con la sua esecuzione verticale, è ideale per coloro che desiderano prevenire dolori al polso e al braccio associati all'uso prolungato del mouse.

Questo mouse verticale è dotato di una chiavetta USB 2.0 ricetrasmittente inclusa per una connessione semplice e veloce. Il sensore ottico offre una elevata sensibilità rispetto ai mouse ottici tradizionali, con una velocità di rilevamento regolabile da 800 a 3200 dpi grazie a un selettore DPI. Questo permette un controllo preciso su quasi tutte le superfici. Inoltre, il mouse dispone di una funzione di stand by automatico che entra in azione dopo circa 5 minuti di inattività.

Le funzioni includono 5 tasti, una rotella scroll, tasti destro e sinistro e un tasto avanti/indietro per un utilizzo confortevole. Con dimensioni compatte di 12 x 6 x 7,5 cm e un peso di 98 grammi senza batterie, è un dispositivo comodo da utilizzare. OYSPOT offre una garanzia senza rischi e un servizio clienti affidabile.

Se dovessi ricevere un articolo difettoso, sono pronti a fornire un rimborso completo o una sostituzione gratuita. La loro assistenza è disponibile 24 ore al giorno per garantire una risposta rapida alle tue esigenze. Con il Mouse Verticale Ottico OYSPOT, puoi migliorare il comfort e l'ergonomia del tuo utilizzo del computer.

