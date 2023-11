Il massimo delle funzionalità smart nella TV Samsung in PROMO

Il televisore Samsung da 55 pollici con tecnologia LED offre un'esperienza visiva straordinaria, arricchita da caratteristiche avanzate per un intrattenimento di prima classe. La sua frequenza di aggiornamento di 50 Hz garantisce una riproduzione fluida delle immagini, mentre le dimensioni generose dello schermo amplificano l'impatto visivo delle tue esperienze cinematografiche e di gioco.

Alimentato dal potente processore Crystal 4K, questo televisore consente di godere di ogni sfumatura di colore con una risoluzione eccezionale in 4K. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) offre scene più nitide, enfatizzando sia le zone buie che quelle luminose per una visione più realistica e coinvolgente.

Per gli amanti del gaming, la funzione Motion Xcelerator porta l'esperienza di gioco a un livello superiore, garantendo una fluidità di movimento e una risposta ottimale durante le sessioni di gioco più intense. L'audio non è da meno, grazie alla tecnologia OTS Lite che fornisce un audio dinamico che segue l'azione sullo schermo, contribuendo a immergerti completamente nell'ambiente sonoro delle tue scene preferite.

Inoltre, il televisore è pronto per il futuro del Digitale Terrestre grazie al supporto per DVB-T2, il nuovo standard di trasmissione. Ciò significa che è già predisposto per ricevere il Digitale Terrestre 2.0, eliminando la necessità di un decoder TV aggiuntivo. Questo televisore Samsung da 55 pollici e 4K rappresenta una combinazione di tecnologia all'avanguardia e offre un'esperienza di intrattenimento completa.

Oggi, su Amazon, il TV Samsung 4K sta in sconto del 19% per un costo finale di 417€. Approfittane subito!