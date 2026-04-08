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Il Maestro è disponibile in streaming: dove guardare il film con Pierfrancesco Favino

Dove guardare in streaming "Il Maestro", il film diretto da Andrea di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino.
Il Maestro è disponibile in streaming: dove guardare il film con Pierfrancesco Favino
Dove guardare in streaming "Il Maestro", il film diretto da Andrea di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 8 apr 2026
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Il Maestro è un film che ha conquistato la critica e il pubblico italiano lo scorso anno: diretto da Andrea di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino racconta la storia di Raul Gatti, ex promessa del tennis dalla vita un po' sregolata, che decide di aiutare il tredicenne Felice Milella, promettente promessa dello sport, a diventare un atleta professionista. Il film è adesso disponibile per la visione in streaming su Apple TV: se non sei abbonato, puoi sfruttare una prova gratuita di 7 giorni senza impegno.

Guarda Il Maestro in streaming su Apple TV

Questa la sinossi completa del film:

Estate, fine anni Ottanta. Un ex tennista, deluso dalla sua mediocre carriera, diventa l'allenatore di un giovane talento timido, schiacciato dalle aspettative del padre. I due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porta Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Puoi guardare Il Maestro in streaming su Apple TV, la piattaforma che ti propone decine di film e serie TV tra produzioni originali come Shrinking, For All Mankind, Monarch, F1, Greyhound e molto altro ancora.

Guarda Il Maestro in streaming su Apple TV

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