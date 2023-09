Il Laptop DEFINITIVO di Samsung IN OFFERTA su Amazon

Samsung, azienda leader nel settore della tecnologia, assicura da sempre affidabilità e qualità per i suoi prodotti. Che si tratti smartphone, TV, elettrodomestici o qualsiasi altro dispositivo, acquistare un prodotto Samsung significa andare a colpo sicuro. Per questo motivo vi segnaliamo, in questo caso, un Laptop decisamente interessante e di fascia alta, un vero e proprio top di gamma del mercato: si tratta del Galaxy Book 3 di Samsung che è attualmente coinvolto in uno sconto da Amazon del 24% per un prezzo finale di 1299,00€ a fronte dei 1699,00€ del costo di listino.

Amazon e Samsung preparano un ottimo sconto sul laptop Galaxy Book 3

Questo laptop Galaxy Book 3 di Samsung offre delle caratteristiche e si presenta con delle specifiche davvero interessanti. La risoluzione in 3K (2880x1800) ultranitida e l’eccezionale frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz offrono un’esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità. Il nuovo processore Intel Core di 13a generazione che offre prestazioni multi-core di livello superiore e permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili. Design ultra sottile per essere inserito nello zaino e corpo in alluminio che pesa poco meno di 1,2 kg, questo potente laptop è progettato per accompagnarti ovunque.

Potrete ascoltare qualsiasi contenuto con la profondità e la chiarezza del sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos. La modalità Studio, inoltre, collabora con la fotocamera tramite funzionalità intelligenti, dall’AI Noise Cancelling avanzato, all’Auto Framing e agli effetti di sottofondo. Con la fotocamera grandangolare e microfoni di alta qualità, apparirete al meglio in ogni videochiamata.

Un prodotto, dunque, di qualità davvero eccezionale e offerto con uno sconto da non lasciarsi scappare: un 24% di sconto per un prezzo finale di 1299,00€.

