Dopo tre mesi dal suo rilascio, come programmato dal team di coder del progetto, il Kernel Linux 6.0 ha raggiunto il termine del suo ciclo vitale entrando ufficialmente nella sua fase di EOL (End of Life). Questo significa che da oggi in poi i developer si focalizzeranno unicamente su Linux 6.1 LTS (Long Term Support) e sulle altre build supportate, senza rilasciare nuovi update o patch di sicurezza. Tale contesto renderà quindi sempre più pericoloso continuare ad utilizzare tale release. Ad annunciare la sua dismissione è stato il programmatore Greg Kroah-Hartman tramite un post pubblicato sulla mailing list ufficiale del kernel Linux.

Ecco le parole del developer in merito al termine del ciclo vitale di Linux 6.0:

"Vi annuncio il rilascio di Linux 6.0.19. Tale build sarà l'ultima del ramo 6.0. Tutti gli utenti sono invitati al più presto a migrare sul ramo 6.1 visto che tale branch è ormai in EOL."

Linux 6.0 ha introdotto diverse innovazioni interessanti al momento del suo rilascio. La più interessante riguarda probabilmente il supporto per le schede video AMD RDNA3 e Intel Arc. Oltre ovviamente il codice per la gestione della nuova piattaforma di CPU Intel Raptor Lake.

Praticamente tutte le distribuzioni che hanno un modello di sviluppo definito come rolling release sono già migrate da tempo a Linux 6.1. Tuttavia gran parte dei sistemi Linux più gettonati adottano rilasci predefiniti collocati in diversi periodi temporali anche molto distanti dalle comuni release del kernel Linux.

Dunque gli utenti di tali distribuzioni dovranno provvedere in autonomia ad aggiornare alla build del kernel più recente. Ad esempio su Ubuntu 22.10 basta installare un comodo PPA extra e rivolgersi ad un tool chiamato Mainline.

Prima di tutto controlliamo se tutti i pacchetti di sistema sono correttamente aggiornati:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

ed in seguito aggiungiamo il nuovo repository da dove andare a reperire il kernel più aggiornato:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa && sudo apt update

ed in fine installiamo il Mainline Tool:

sudo apt install -y mainline

Avviamo tale programma e successivamente clicchiamo l'opzione denominata "Linux 6.1" e cliccare su "install" per eseguire l'installazione.