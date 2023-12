Il gusto e l'aroma del caffè come al Bar con la Macchina Vintage De'Longhi in MAXI SCONTO

De'Longhi è un'azienda con una lunga storia e una lunga tradizione nel campo degli elettrodomestici e in particolar modo in quella che è la produzione di macchine per il caffè e oggi, infatti, la macchina "vintage" è in sconto su Amazon 38% per un prezzo finale di 149€.

Macchina per il caffè De'Longhi al 38% di sconto

La Macchina del Caffè Icona Vintage di De’Longhi ti catapulta in un mondo di tradizione italiana e design accattivante e nostalgico. Con una finitura azzurro vintage e dettagli cromati, questa macchina non solo aggiunge un tocco di stile alla tua cucina, ma offre anche prestazioni affidabili grazie alla sua caldaia in acciaio inox. La fusione tra la tradizione italiana nel caffè espresso e la facilità d'uso è il marchio distintivo di questa iconica macchina. Da barista casalingo, potrai preparare una vasta gamma di bevande, dal classico caffè espresso ai ricchi cappuccini e caffelatte, con la facilità che solo De’Longhi può offrire. Il sistema Cappuccino ti consente di miscelare manualmente vapore e latte, permettendoti di creare una schiuma densa e cremosa per le tue bevande al latte preferite. Inoltre, il porta filtro solido e robusto con dispositivo crema è progettato per utilizzare sia caffè macinato che cialde E.S.E, garantendo flessibilità nella scelta dei tuoi gusti preferiti. La macchina è altrettanto intelligente quanto elegante, con funzioni come lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo per il risparmio energetico. La pulizia è altrettanto semplice, con un serbatoio d’acqua trasparente ed estraibile da 1,4L, un vassoio raccogli gocce smontabile e una pratica funzione di scaldatazze. Acquista la Macchina per il Caffè De'Longhi al 38% di sconto su Amazon Amazon oggi applica uno sconto molto allettante sulla macchina per il caffè targata De'Longhi: 38% per un prezzo finale di 149€.

