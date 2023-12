Il Funko Pop del Tirannosauro di Jurassic World 3 RUGGISCE UN MAXI SCONTO

Con un'altezza di circa 9,5 cm, questa mini statuetta in vinile è l'oggetto da collezione ideale per gli appassionati di Jurassic World 3. Grazie alle sue dimensioni perfettamente bilanciate, si integra in modo armonioso con altri oggetti da collezione e trova facilmente spazio su vetrine o scrivanie, aggiungendo un tocco distintivo a qualsiasi ambiente.

Il materiale di alta qualità utilizzato, il resistente vinile premium, conferisce a questa statuetta una robustezza che la rende in grado di resistere all'usura quotidiana. Realizzata con cura nei dettagli, questa creazione è costruita per durare nel tempo, offrendo un divertimento duraturo sia per i fan accaniti che per i collezionisti appassionati.

La sua esclusività la rende un'aggiunta imperdibile a qualsiasi collezione di articoli di Jurassic World 3, contribuendo ad arricchire ulteriormente l'amore per questa straordinaria saga cinematografica.

Per gli amanti del collezionismo, questa statuetta offre l'opportunità di espandere la propria collezione. Aggiungi questo pezzo esclusivo in vinile raffigurante il Tyrannosaurus al tuo assortimento di figure Funko Pop! e cerca altri oggetti da collezione rari ed esclusivi per creare un set completo e unico nel suo genere.

Il T.REX di Jurassic World 3, in versione Funko Pop, oggi è scontato del 19% e viene venduto all'irrisorio costo finale di 12,90€.