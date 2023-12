Il Forno elettrico di Beko da 30L è perfetto per cucine piccole e contenute: OTTIMA PROMOZIONE su Amazon

Il forno elettrico Beko è la soluzione ideale per chi cerca praticità e versatilità in cucina. Con una capacità di 30 litri, questo forno compatto offre prestazioni eccezionali in uno spazio moderno e funzionale che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Una caratteristica chiave di questo forno è la sua funzione ventilata, che assicura una cottura uniforme e rapida. La presenza di una luce interna consente di monitorare il processo di cottura senza dover aprire il portello, aiutando a evitare che il cibo trabocchi o che si perda calore. L'illuminazione alogena completa il tutto. Quest'ultima è particolarmente utile per tenere sotto controllo il progresso delle tue ricette senza interrompere il processo di cottura.

Il forno è dotato di un pratico timer di 90 minuti con segnale acustico di fine cottura, fornendo un aiuto prezioso per garantire che i tuoi piatti siano cotti alla perfezione. Il termostato regolabile da 90 a 230 °C offre la flessibilità necessaria per una vasta gamma di preparazioni culinarie.

Gli accessori inclusi, come la teglia e il vassoio, rendono questo forno Beko ancora più conveniente, fornendo tutto il necessario per iniziare a cucinare immediatamente. Con funzioni di cottura varie, il riscaldamento superiore e molte altre, questo forno elettrico Beko si presenta come un alleato affidabile e versatile in cucina.

L'offerta di oggi su Amazon riguarda anche il forno elettrico targato Beko che viene scontato del 6% e venduto al costo finale di 84,99€.