Il forno a microonde Samsung è la SOLUZIONE DEFINITIVA per una cucina veloce e gustosa: MAXI SCONTO

Il forno a microonde combinato SmartOven di Samsung rappresenta un'eccellente soluzione per la cucina moderna, offrendo una serie di caratteristiche avanzate in un design compatto. Con una capacità di 28 litri e dimensioni di 52 x 47 x 31 cm, questo microonde è ideale per la cottura quotidiana.

Dotato di una potenza di 900 W per il microonde e 1500 W per il grill, questo forno offre flessibilità nelle tue opzioni di cottura. La funzione di cottura ventilata permette di cuocere i cibi come in un forno tradizionale, mantenendo una consistenza croccante all'esterno e succosa all'interno.

Il forno presenta un pratico display digitale che semplifica la regolazione delle impostazioni. La caratteristica Fresh Menù offre 20 modalità di cottura preimpostate, consentendo di preparare rapidamente cibi freschi e sani.

La versatilità del microonde è ulteriormente evidenziata dalla possibilità di realizzare yogurt e lievitare impasti in modo semplice grazie alla funzione di fermentazione avanzata, che regola la temperatura in modo preciso. Inoltre, la modalità Power Defrost permette uno scongelamento rapido e efficiente. Il forno è realizzato con materiali di qualità, tra cui acciaio inossidabile e ceramica. Con il suo design libero, si adatta facilmente all'ambiente della tua cucina.

