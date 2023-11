Il forno a microonde è il compagno più affidabile in cucina, soprattutto se Whirlpool... MEGA COUPON

Whirlpool è diventata una delle aziende leader nel settore degli elettrodomestici. Il marchio è rinomato per la sua innovazione tecnologica e l'attenzione alla qualità dei prodotti. Oggi, il forno a microonde Whirlpool è soggetto ad un coupon sconto del valore di 107,98€, prezzo finale: 341,92€.

Whirlpool presenta la sua innovativa gamma di elettrodomestici con tecnologia avanzata, caratterizzata dalla funzionalità intelligente 6° SENSO. Questo sistema rivoluzionario consente agli utenti di selezionare una ricetta e lasciare che i sensori regolino automaticamente il metodo di cottura, adattando tempo, potenza e temperatura per risultati culinari impeccabili.

Tra le opzioni di cottura spicca la modalità FORCED AIR, in cui una ventola diffonde uniformemente il calore, garantendo risultati simili alla cottura in forno tradizionale. La tecnologia CRISP FRY è un altro punto forte per cucinare pietanze con una quantità ridotta o assente di olio, offrendo ben 18 combinazioni di cottura.

La funzione DUAL CRISP è progettata per conferire una doratura perfetta e croccante sia sulla superficie superiore che inferiore degli alimenti, elevando l'esperienza culinaria. Per chi cerca un approccio più salutare, questa tecnologia consente una cottura a vapore rapida e sana.

Con un recipiente a due scomparti separati da 2.7 litri di spazio utile e impostazioni pre-programmate, questa opzione preserva i sapori senza mescolarli. Con queste tecnologie avanzate, Whirlpool si propone di semplificare e migliorare l'esperienza culinaria in cucina.

