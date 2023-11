Il fedelissimo Dobby di Harry Potter in versione LEGO: super sconto per il Black Friday (-24%)

Harry Potter e LEGO è il crossover perfetto, se poi il Set in questione riguarda uno dei personaggi più amati della saga il risultato è davvero spettacolare. Il Set LEGO 76421 dell'Elfo Domestico di Harry Potter è in sconto del 24% per un prezzo finale di 22,79€.

Dobby in versione LEGO in sconto su Amazon

Il primo modellino LEGO di Dobby, l'Elfo Domestico, offre ai fan di Harry Potter l'opportunità di costruire e esporre una replica del personaggio amato nel mondo magico. Questo set offre una fedele rappresentazione di Dobby con testa, orecchie e braccia snodabili, consentendo la creazione di diverse pose.

Inoltre, le dita sono regolabili, consentendo a Dobby di tenere gli accessori costruiti con i mattoncini. Il set include divertenti gadget di Harry Potter che permettono di rivivere momenti chiave dei film, come la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e persino il calzino di Harry Potter.

Dobby, l'Elfo Domestico LEGO, viene fornito con un supporto e una targhetta, offrendo la possibilità di esporre questo simpatico personaggio di Harry Potter come accessorio o decorazione in qualsiasi camera da letto.

Questa figura di Dobby è un magico regalo a tema Harry Potter per ragazzi, ragazze, bambini e bambine di 8 anni in su, perfetto per arricchire una collezione di gadget dedicati al mondo incantato di Harry Potter.

Oggi Amazon mette in sconto il Set LEGO di Dobby di Harry Potter in sconto del 24% per un prezzo finale di 22,79€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.