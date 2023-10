Il fantastico MacBook Air di Apple su eBay a PREZZO SPECIALE!

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 chilogrammi. È il notebook ultra versatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi .

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.