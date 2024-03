Il docufilm su Taylor Swift è disponibile. Abbonati ora a Disney+

Disney+ ti offre un'esperienza di streaming senza precedenti con il suo nuovo docufilm esclusivo su Taylor Swift, uno sguardo inedito sulla vita e la carriera dell'icona pop mondiale. Con abbonamenti flessibili a partire da solo 5,99 euro al mese, questa offerta è l'occasione perfetta per accedere a tutti i contenuti della piattaforma.

Abbonarsi a Disney + per vedere il documentario su Taylor Swift

L'esclusivo docufilm su Taylor Swift rappresenta solo l'inizio di ciò che Disney+ ha da offrirti. Con abbonamenti che si adattano a ogni esigenza, avrai la possibilità di esplorare un vasto universo di contenuti. Gli abbonamenti disponibili includono:

Standard con pubblicità : per soli 5,99 euro al mese, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, audio 5.1, brevi interruzioni pubblicitarie prima e dopo la visione del contenuto;

: per soli 5,99 euro al mese, qualità video fino a Full HD 1080p, riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente, audio 5.1, brevi interruzioni pubblicitarie prima e dopo la visione del contenuto; Standard senza pubblicità : 8,99 euro al mese, stesse caratteristiche tecniche del precedente tranne che non sarai disturbato dalla pubblicità e potrai effettuare il download dei contenuti.-

: 8,99 euro al mese, stesse caratteristiche tecniche del precedente tranne che non sarai disturbato dalla pubblicità e potrai effettuare il download dei contenuti.- Premium: per 11,99 euro al mese, vivi l'esperienza Disney+ al massimo, con contenuti in 4K Ultra HD e HDR, qualità audio Dolby Atmos e fino a 4 dispositivi per la riproduzione in contemporanea.

Scegliendo l’abbonamento annuale per i piani Standard e Premium risparmi 2 mesi sul costo totale del servizio.

Grazie ai prezzi decisamente accessibili, con Disney+ non solo potrai goderti lo special su Taylor Swift, ma tanti altri contenuti per te e per tutta la famiglia. I classici Disney e Pixar, i film Marvel, Star Wars, il canale Star e i documentari National Geographic.

Insomma, con questo catalogo, Disney+ non è solo intrattenimento, è il tuo biglietto per un intrattenimento senza limiti. Se sei un fan di Taylor Swift non rimarrai deluso dal docufilm che contiene anche canzoni e scene inedite rispetto alla versione proiettata nei cinema lo scorso autunno. Visita ora il sito ufficiale, registrati e scegli il tuo abbonamento.

