Il dissipatore a liquido di Corsair è in MAXI SCONTO: un vero AFFARE (-115€)

Corsair è un'azienda specializzata nella produzione e progettazione di hardware e periferiche per computer gaming e componenti per PC. Su Amazon oggi è possibile acquistare al 29% di sconto il dissipatore a liquido Corsair, prezzo finale 290€.

Risparmia 115€ sul dissipatore a liquido Corsair: offerta in stile outlet di Amazon

Il dissipatore a liquido per CPU Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT rappresenta un'eccellente soluzione di raffreddamento per il tuo computer desktop, garantendo prestazioni ottimali per la tua CPU. Equipaggiato con un connettore di alimentazione 4 pin e operante a una tensione di 12 Volt, questo dissipatore offre una potenza notevole, raggiungendo i 250 watt.

Una delle caratteristiche distintive di questo dissipatore Corsair è il suo metodo di raffreddamento avanzato a liquido, che assicura un controllo termico efficiente e prestazioni affidabili. Il dispositivo è progettato con materiali di alta qualità, tra cui il rame, noto per la sua eccellente conducibilità termica.

Il Corsair iCUE H170i ELITE LCD XT va oltre le tradizionali soluzioni di raffreddamento grazie al suo display LCD personalizzabile. Questo display consente agli utenti di visualizzare GIF, immagini e informazioni di sistema in modo flessibile e creativo, aggiungendo un tocco di personalizzazione alla configurazione del sistema. Il design elegante in nero conferisce al dissipatore un aspetto sofisticato e coordinato con varie estetiche di PC.

Nonostante la potenza erogata, il dissipatore mantiene un livello di rumore controllato a 33,8 dB, garantendo un ambiente di lavoro o gioco tranquillo. Con una velocità massima di rotazione di 1700 rivoluzioni al minuto, questo dissipatore Corsair offre un equilibrio ideale tra prestazioni termiche e silenziosità.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 29% sul dissipatore a liquido Corsair per un costo finale di 290€.

