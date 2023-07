Il controller perfetto per PC e XBOX esiste, ed ora è IN OFFERTA

Se si tratta di perfezione nel creare controller da gioco, Microsoft la sa lunga, ed è stata sempre capace di migliorare di volta in volta i suoi prodotti. Ebbene oggi ci si è superati: potrai infatti acquistare il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC con una ghiotta offerta!

Su Amazon infatti puoi aggiudicarti in offerta il controller originale per Xbox One, Xbox Series X|S e PC a soli 51,99€, con uno sconto di quasi 10€ sul prezzo originale.

Controller originale a prezzo speciale!

Questo controller non ha bisogno di presentazioni: nato in questa versione per l'avvento di Xbox Series X|S, possiede un nuovo design e delle feature legate alla nuova facciata social della console. Si presenta con tre tasti centrali, di cui uno dedicato al menù e uno allo sharing e al cambio di finestra, due levette analogiche, e la nuovissima croce direzionale concava.

Vi ricordiamo con il controller Microsoft Wireless per la vostra Xbox One, Xbox Series X|S è disponibile in allegato un cavo USB-C, che all'occorrenza potrai utilizzare sia per giocare in modalità cablata, sia per ricaricare il controller in caso tu disponga di un battery pack. Infine avrai dalla tua anche un'entrata jack da 3,5mm per collegare le cuffie direttamente al controller.

