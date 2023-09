Il controller per console Xbox IN OFFERTA su Amazon

Le console di casa Microsoft, le Xbox della nuova generazione, sono tra le console più potenti al mondo e, in particolar modo, in termini di specifiche tecniche e potenza, la Xbox Series X è la console più potente che esista. Assieme ad essa, però, è stata pubblicata anche la Series S, una console più piccola con meno capacità tecniche ma molto comoda per via delle sue dimensioni e del suo prezzo d'acquisto. Un device necessario e fondamentale è ovviamente un controller ed è per questo motivo che vi segnaliamo l'offerta di Amazon sul controller per Xbox: 15% di sconto per un prezzo finale di 50,99€.

Lo sconto di Amazon vi farà portare a casa il controller per Xbox

Scopri il design modernizzato del controller wireless per Xbox, caratterizzato da superfici scolpite e geometria raffinata per un maggiore comfort durante il gioco grazie anche alla posizione asimmetrica degli analogici che, dal punto di vista ergonomico, risulta essere maggiormente comoda e migliore. Gioca in modalità wireless o utilizza il cavo USB-C da 9 piedi incluso per un'esperienza di gioco cablata. Rimani sul bersaglio con un D-pad ibrido e texture su grilletti, paraurti e fondello.

Utilizza l'app Accessori Xbox per rimappare i pulsanti e creare profili controller personalizzati per i tuoi giochi preferiti. Collega qualsiasi auricolare supportato con il jack audio da 3,5 mm. Grazie a questo controller sarà possibile giocare alla massima comodità e alla massima precisione a tutti i giochi: a partire dai TPS, passando per gli sparatutto in prima persona per finire ai platform e ai giochi sportivi.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 15% il controller per Xbox ad un prezzo finale di 50,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.