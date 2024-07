Il conto più adatto per avere una carta di credito è ING Conto Corrente Arancio

Se sei alla ricerca di un nuovo conto online che ti garantisca una carta di credito, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è Conto Corrente Arancio Più della banca olandese ING. Infatti, è il conto che offre sia la carta di debito che la carta di credito Mastercard Gold a canone zero, così come prelievi gratis in Italia e in Europa e il canone azzerato del conto corrente con l'accredito mensile dello stipendio.

Tra le altre cose, in queste settimane è disponibile un'offerta che consente di ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre, utilizzando il codice ING2024 e scegliendo la carta di debito Mastercard. Per ricevere il primo Buono da 50 euro occorre semplicemente attivare la carta ed effettuare un acquisto di qualsiasi importo, l'altro Buono da 50 euro è invece riscattabile tramite una spesa di almeno 500 euro con la carta di debito entro il 29 novembre 2024.

Conto Corrente Arancio Più offre una carta di credito gratuita

Uno dei fiori all'occhiello di Conto Corrente Arancio Più è la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Si tratta di una carta ideale per gli acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, che permette di pagare contactless oppure con Apple Pay e Google Pay.

È anche una carta personalizzabile, dal momento che ogni utente può scegliere il proprio PIN e visualizzarlo quando lo desidera. In più è possibile impostare limiti di spesa e pagare in più rate grazie all'opzione Pagoflex.

Un altro punto di forza della carta di credito del conto online di ING ha per oggetto la sicurezza. Gli acquisti si possono infatti autorizzare da app, e sempre con la stessa applicazione ufficiale è possibile mettere in stand-by la carta in caso di smarrimento o furto.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite questa pagina del sito ufficiale. La richiesta della carta di credito può essere presentata anche in fase di apertura del conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.